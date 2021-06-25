الاتحاد الأوروبي يستبعد عقد قمة مع بوتين بسبب

2021/06/25 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الاتّحاد الأوروبّي الجمعة إمكان عقد قمّة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم توافر الشروط اللازمة، على ما أعلن عدد من الزعماء الأوروبيين إثر قمّة في بروكسل.

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