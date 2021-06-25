2021/06/25 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الأميركية، الخميس، أنه لا تتوافر لديها معلومات جديدة بشأن 99 شخصا فُقدوا إثر انهيار مبنى سكني بالقرب من مدينة ميامي، ما يثير المخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا فادحة، في وقت يُواصل عمال الإنقاذ فيه البحث بين الأنقاض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من حصيلة فادحة.. "لا معلومات بشأن 99 شخصا" جراء انهيار مبنى ميامي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف من حصيلة فادحة.. "لا معلومات بشأن 99 شخصا" جراء انهيار مبنى ميامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).