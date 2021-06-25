كافاني يهدي الأوروغواي فوزها الأول وبطاقة ربع نهائي كوبا أميركا

2021/06/25 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل إدينسون كافاني هدفه الدولي رقم 52 الخميس، مانحاً الأوروغواي فوزها الأول وتأهلاً إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بتغلبها 2-صفر على بوليفيا التي باتت أول منتخب يودّع المسابقة.

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