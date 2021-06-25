2021/06/25 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو غضب مستخدمي تويتر بعد أن طلب فيه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شخص يرافقه سكب عبوة من الطلاء على شخص سوداني، وهو ما حصل فعلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو إهانة عامل سوداني يشعل غضب السعوديين.. ومطالبات بأقوى العقوبات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو إهانة عامل سوداني يشعل غضب السعوديين.. ومطالبات بأقوى العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).