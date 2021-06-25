ألوية تنسحب من استعراض الحشد بالعراق..خلافات سابقة تطفو

2021/06/25 | 06:49 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تتحضر فصائل تابعة للحشد الشعبي للاستعراض غدا السبت في محافظة ديالى العراقية، أفادت مصادر مطلعة للعربية/الحدث اليوم الجمعة، بانسحاب عدد من الألوية، وامتناعها عن المشاركة.

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وكشفت المعلومات أن لواء "أنصار المرجعية"، ولواء "الإمام علي" انسحبا من الاستعراض، على خلفية قرار اتخذه ما يعرف بـ "حشد المرجعية" وهي الفصائل الموالية للمرجع الديني الشيعي العراقي علي السيستاني.

إلى ذلك، أفادت بأن قوات "سرايا السلام" التابعة لمقتدى الصدر، لن تشارك أيضا في هذا الاستعراض.

خلافات سابقة

كما أوضحت المصادر أن قرار "حشد المرجعية" بالامتناع عن المشاركة، يعود لذات الأسباب التي دفعته سابقا للانشقاق عن الحشد.

وكانت خلافات سابقة دبت بين فصائل موالية للسيستاني وأخرى لطهران ضمن الحشد الشعبي، على خلفية استقلالية تلك الفصائل، والتزامها بالقوانين العراقية، وقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وموالاتها حصرا لبغداد.

عناصر من فصائل الحشد في العراق (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن حشد المرجعية أو العتبات نسبة للعتبات الدينية في النجف وكربلاء يتكون من أربعة فصائل، وهي: فرقة الإمام علي القتالية وفرقة العباس القتالية ، ولواء "علي الأكبر ولواء أنصار المرجعية.

وتتهم العديد من فصائل الحشد من قبل ناشطين عراقيين وسياسيين أيضا، بالتبعية لإيران، وتغليب المصالح الخارجية أحيانا على مصلحة الدولة العراقية.

كما تتهم بالسيطرة على بعض المعابر الحدودية، والمرافق العامة، وعدد من المؤسسات التابعة للدولة بغية بسط سلطتها ونفوذها على المواطنين.

وفي الأيام الماضية، أثار توقيف أحد قادة الحشد في الأنبار لاتهامه بالتورط في قتل وترهيب ناشطين في المدينة، ومن ثم إعادة إطلاق سراحه، غضب عدد من العراقيين، لاسيما أهالي بعض الناشطين الذين قضوا على أيدي مسلحين بظروف غامنضة، وسط اتهامات لتلك الفصائل بالتسلط والتغول.

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