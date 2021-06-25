بسبب سلالة دلتا.. إسرائيل تعيد فرض قناع الوجه

2021/06/25 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نجاحها في محاربة الوباء وانخفاض عدد حالات كوفيد-19 الجديدة إلى مستويات قياسية، عادت إسرائيل لتسجيل إصابات تفوق الـ 100 خلال الأيام الأربع الماضية.

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