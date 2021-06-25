#عماد_الحسناوي صراع الفلسفة و الدين .تهافت الفلاسفة و تهافت التهافت .
دارت معركة بين الإمام أبو حامد الغزالي و ابن رشد و التي كانت صراعا للبقاء بين العقل و النص ...
فكتب الغزالي كتابه الشهير (تهافت الفلاسفة) أي تناقض الفلاسفة .
و اتهم الفلسفة في الفشل و العجز على إيجاد أجوبة شافية لمسائل الوجود الكبرى .
و رد عليه ابن رشد ردا ساحقا بكتاب سماه (تهافت التهافت) و قام بتشريح كتاب الغزالي و إظهار عيوب منطقه ..
......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت - عماد الحسناوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت - عماد الحسناوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).