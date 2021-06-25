تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت - عماد الحسناوي

2021/06/25 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عماد_الحسناوي صراع الفلسفة و الدين .تهافت الفلاسفة و تهافت التهافت .



دارت معركة بين الإمام أبو حامد الغزالي و ابن رشد و التي كانت صراعا للبقاء بين العقل و النص ...



فكتب الغزالي كتابه الشهير (تهافت الفلاسفة) أي تناقض الفلاسفة .



و اتهم الفلسفة في الفشل و العجز على إيجاد أجوبة شافية لمسائل الوجود الكبرى .



و رد عليه ابن رشد ردا ساحقا بكتاب سماه (تهافت التهافت) و قام بتشريح كتاب الغزالي و إظهار عيوب منطقه ..



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