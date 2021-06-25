2021/06/25 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قصي_الصافي بقلم: إليف ساريكان في هجومها الأخير على الأكراد ، استهدفت تركيا أردوغان المدنيين واللاجئين على طول الحدود العراقية، انها حملة وحشية للقضاء على بذرة الديمقراطية و حق تقرير المصير في كردستان.في 24 نيسان 2021 ، حيث تصادف الذكرى السنوية لبدء الإبادة الجماعية للأرمن ، شنت الدولة التركية هجوما عسكريا في الأراضي العراقية ضد القوات الكردية.



ومنذ أكثر من شهر يتواصل القصف الجوي ضد أهداف مدني ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تشن حملة وحشية في كردستان - قصي الصافي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تشن حملة وحشية في كردستان - قصي الصافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).