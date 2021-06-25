2021/06/25 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت قطر رسمياً على الأطراف المتحاربة في أفغانستان الموافقة على وساطة طرف ثالث لدفع مفاوضات السلام المتوقفة إلى الأمام، والتوصل إلى ترتيب لتقاسم السلطة قبل أن تكمل القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة خروجها من البلاد بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر، وفقا لموقع "صوت أميركا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات أفغانستان.. طالبان توسع نفوذها ومطالبات بدخول "طرف ثالث") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات أفغانستان.. طالبان توسع نفوذها ومطالبات بدخول "طرف ثالث") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).