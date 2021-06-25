رغم صغر حجمها... العناكب تفترس 86 نوعا من الأفاعي

2021/06/25 | 08:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توصلت دراسة جديدة نشرت في العدد الأخير من دورية "علم العنكبوت"، إلى أن العناكب السامة تتغذى على ثعابين بمئات أضعاف حجمها، وغالبا ما تخرج منتصرة ضد الثعابين.

ووثق الباحثون 319 حالة لعناكب قتلت الأفاعي وتغذت عليها، 297 منها حدثت بشكل طبيعي في البرية، أما الـ22 المتبقية فوقعت في الأسر، وكان ثلث الحالات الموثقة لأمثلة جاءت في المجلات العلمية، بينما تم العثور على الباقي في الأخبار أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أفراد عائلة عناكب الرتيلاء مسؤولون عن 10% أخرى من عمليات قتل الأفاعي، ولا تبني هذه العناكب الكبيرة شبكات، ولكنها تصطاد الفرائس بنشاط على الأرض أو في الأشجار، وتم تنفيذ 8.5% أخرى من حوادث الافتراس بواسطة عناكب كبيرة الحجم، والتي من المعروف أيضا أنها تصطاد وتأكل الخفافيش والطيور، تنسج هذه العناكب شبكات دائرية كبيرة وقوية للغاية، وبمجرد أن تقتل العناكب الثعابين، فإنها تمتص أحشاءها مثلما تفعل مع الحشرات.



ووجد الباحثون دليلا على أن العناكب تفترس 86 نوعا مختلفا من الأفاعي، وكانت ثعابين عائلة (كولوبريد) هي الضحايا الأكثر شيوعا، وتضم هذه العائلة أنواعا شائعة مثل ثعابين الرباط وثعابين الجرذان، ومن المحتمل أن يعكس انتشارها بين ضحايا العنكبوت حقيقة أنها أكثر عائلة ثعابين وفرة في جميع القارات باستثناء أستراليا.

وكانت معظم الثعابين التي هاجمتها العناكب صغيرة، وكان أكبر الضحايا يصل طوله إلى 3.25 قدم (100 سم) ووزنه عدة أوقيات، وتم قتل الثعابين بهذا الحجم من قبل عناكب "الرتيلاء الكبيرة"، ويمكن لعناكب الأرامل السوداء التغلب على الثعابين التي يصل حجمها إلى 30 ضعف حجمها من حيث الوزن، وفي أحد التقارير، تسبب نوع يسمى "عنكبوت بيت العنكبوت المثلث" في القضاء على ثعبان بطول 6 بوصات (15 سم) وكان وزنه 355 ضعف وزن العنكبوت.

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