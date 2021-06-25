صدامات عنيفة وثارات للمنتخبات في ثمن نهائي أمم أوروبا

2021/06/25 | 08:36 - المصدر: NRT عربية

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أسدل الستار على مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية بنسختها الجارية "2020"، حيث يشهد الدور التالي "ثمن النهائي" اصطدامات عنيفة لها أبعاد تاريخية ومواجهات أخرى تحمل طابعا ثأريا.

وتأهل من المجموعة الاولى منتخبات إيطاليا، ويلز وسويسرا، وعن المجموعة الثانية صعد منتخبي بلجيكا والدنمارك، أما المجموعة الثالثة فعبر منها الثلاثي هولندا والنمسا وأوكرانيا، ونفس الأمر في المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك.

وفي المجموعة الخامسة، تأهل منتخبي السويد وإسبانيا، إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية، وأخيرا صعدت منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال من المجموعة السادسة.

نظام التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2020

وتأهلت المنتخبات الستة عشر إلى دور ثمن النهائي، حيث صعد بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، واختيرت وفقا لعدد النقاط ومن ثم فارق الأهداف في حال التعادل بالنقاط ومن ثم عدد الأهداف المسجلة.

وتنطلق منافسات دور ثمن نهائي بطولة يورو "2021" السبت الموافق 26 يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 من نفس الشهر بواقع مباراتين في اليوم الواحد.

مواجهات تاريخية

البداية من مواجهة منتخبي الدنيمارك وويلز وإيطاليا والنمسا المقرر إقامتها مساء السبت الموافق 26 من شهر يونيو الجاري 2021، وهي المواجهات التي تحمل طابعا تاريخا.

المنتخب الدنماركي سبق وأن واجه نظيره الويلزي في 10 مناسبات بجميع المسابقات، حيث فاز منتخب ويلز في 4 مرات مقابل ستة انتصارات لصالح منتخب الدنمارك.

وبشأن بطولة كأس الأمم الأوروبية فإن مواجهة "أمستردام أرينا" المقبلة بين الدنمارك وويلز ستكون الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة "يورو" حيث حققت الدنمارك الفوز في مناسبتين ومثلهما لصالح ويلز.

وسجل المنتخب الويلزي أربعة أهداف في شباك الدنماركيين، مقابل ثلاثة سجلتها الدنمارك، في كافة المواجهات التاريخية بين المنتخبين في بطولات كأس الأمم الأوروبية.

وعن مواجهة إيطاليا والنمسا فتعود المواجهات بين المنتخبين لأول مرة منذ أغسطس "2008" وتحديدا حينما تقابل الفريقين في مباراة ودية دولية وحسمها التعادل الإيجابي 2-2.

وتقابل كلا منتخبي إيطاليا والنمسا سابقا في 35 مناسبة، حقق الطليان الفوز في 16 مواجهة مقابل 11 انتصار لصالح النمسا، بينما حسم التعادل نتيجة 8 لقاءات.

وفي بطولة كأس الامم الاوروبية تقابل المنتخبان في مناسبتين فقط، شهدت فوز النمسا في مناسبة وحسم التعادل نتيجة المواجهة الثانية، حيث سيكون لقاء السادس والعشرين من يونيو الجاري الثالث بتاريخ مواجهات البلدين في "يورو".

وإجمالا سجل منتخب إيطاليا ثلاثة أهداف في شباك النمسا في إجمالي مواجهات البلدين في بطولات "يورو" مقابل أربعة أهداف لصالح النمسا المنتخب المتفوق تاريخيا المباريات التاريخية في كأس الأمم الأوروبية.

هولندا و التشيك - بلجيكا والبرتغال

ويشهد مساء 27 من يونيو الجاري، مواجهتين من العيار الثقيل في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الامم الاوروبية ""2021 حيث يتلقى منتخب هولندا بنظيره التشيكي على ملعب "بوشكاش آرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، وتختتم مباريات الأحد بلقاء بلجيكا والبرتغال على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية.

تاريخيا تقابل منتخب هولندا مع نظيره منتخب جمهورية التشيك في 11 مناسبة بجميع البطولات، فازت جمهورية التشيك في 5 مباريات وهولندا في ثلاثة فقط، وحسم التعادل نتيجة ثلاثة لقاءات.

وفي بطولة كأس الأمم الأوروبية، تقابل المنتخبين في ثلاثة مناسبات شهدت فوز المنتخب الهولندي في جميعهم، حيث سجل منتخب الطواحين 8 أهداف، مقابل 5 لصالح منتخب جمهورية التشيك.

وعلى الجانب الآخر، مواجهة بلجيكا والبرتغال التي تملك أبعاد تاريخية كبيرة حيث التقى كلا الفريقين من قبل في 18 مباراة بجميع المسابقات، فازت بلجيكا في 5 مباريات، وانتصرت البرتغال في 6 مرات بينما انتهت 7 مواجهات بنتيجة التعادل.

ولحساب منافسات بلجيكا والبرتغال في "يورو" فالتقى المنتخبين في البطولة من خلال 6 مناسبات، حقق المنتخب البرتغالي الفوز في مواجهتين، مقابل مثلهما لصالح المنتخب البلجيكي وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

وهز المنتخب البرتغالي شباك بلجيكا في 8 مرات بكافة مواجهات البلدين بمسابقات كأس الامم الاوروبية، مقابل 13 هدف لصالح المنتخب البلجيكي، وهو معدل تهديفي ينذر بمواجهة قوية مقبلة مليئة بالأهداف بين المنتخبين في دور ثمن نهائي بطولة يورو "2020".

كرواتيا وإسبانيا - فرنسا ضد سويسرا

ويشهد مساء 28 يونيو الجاري ثالث أيام بطولة كأس الأمم الأوروبية بنسختها الجارية في 11 دولة بأوروبا، مواجهة المنتخب الكرواتي مع نظيره الإسباني على ملعب "باركن ستاديون" بمدينة كوبنهاغن الدنماركية، ولقاء قوي بين منتخبي فرنسا وسويسرا على أرضية ميدان "آرينا ناسيونالا" بمدينة بوخاريست الرومانية.

البداية من مواجهة كرواتيا وإسبانيا حيث جمع التاريخ المنتخبين من قبل في 8 مناسبات بكافة البطولات، فازت إسبانيا في 4 لقاءات مقابل 3 انتصارات لصالح كرواتيا، وتعادل وحيد بينهما.

وكانت مواجهات الفريقين في بطولة كأس الأمم الأوروبية قليلة ولم تتخطى سوى مباراتين فقط، فازت إسبانيا في واحدة وسجلت هدفين في شباك كرواتيا، وانتصرت الأخيرة في أخرى وسجلت نفس عدد الأهداف.

أما عن مواجهات فرنسا وسويسرا التاريخية، فكلا المنتخبين تواجها في 38 لقاء بجميع المسابقات، فازت فرنسا في 16 لقاء وخسرت أمام المنتخب السويسري في 12 مواجهة، وانتهت 10 مباريات بنتيجة التعادل.

وفي بطولة كأس الأمم الأوروبية التقى المنتخبين في مناسبتين، فازت فرنسا في واحدة وسجلت ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح منتخب سويسرا، والمواجهة الأخرى انتهت بالتعادل السلبي بنسخة يورو "2016".

إنجلترا و ألمانيا - السويد ضد أوكرانيا

وتختتم مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية مساء 29 من يونيو الجاري بمباراة إنجلترا ضد ألمانيا على ملعب "ويمبلي" ومواجهة السويد ضد أوكرانيا على أرضية ميدان "هامبدين بارك" بمدينة غلازغو الأسكتلندية.

شهدت مواجهات منتخبي ألمانيا وإنجلترا تفوق منتخب الأسود الثلاثة في 15 لقاء من إجمالي 32 مباراة بجميع المسابقات، وانتصار الألمان في 13 مواجهة والتعادل في أربعة مباريات فقط.

وفي نسخ "يورو" المختلفة التقى الإنجليز والألمان في أربعة مناسبات، فازت ألمانيا في مواجهة وإنجلترا في أخرى، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وبشكل عام سجل منتخب "الأسود الثلاثة" ثلاثة أهداف في إجمالي مواجهات البلدين في كأس الامم الاوروبية مقابل أربعة لصالح "الماكينات الألمانية".

وعلى الجانب الآخر تقابل المنتخب السويدي مع منافسه بدور ثمن نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، المنتخب الأوكراني في جميع المسابقات من خلال أربعة مواجهات شهدت فوز أوكرانيا في مباراتين مقابل مباراة لصالح السويد وتعادل وحيد بينهما.

وأخيرا جمعت بطولة كأس الأمم الأوروبية نسخة "2012" مواجهة يورو الوحيدة التاريخية بين البلدين حيث فاز أوكرانيا بهدفين مقابل هدف واحد لصالح منتخب السويد.

N.A

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