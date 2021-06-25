"الأعداء يعرفون أننا لا نتردد".. بينيت يلمح بدور إسرائيل في هجوم المسيرة بإيران

2021/06/25 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ضمنيا إلى دور بلاده في هجوم الطائرة المسيرة على موقع تابع لبرنامج إيران النووي، كما تقول صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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