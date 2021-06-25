قراءة في كتاب لتوماس مونرو - محمد حسين يونس

2021/06/25 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس لمدة ثلاثة أرباع القرن ..



أصبنا ..



بكارثة حكم ديكتاتورى أوليجاركي ..



عسكرى أمني ..أقرب للفاشيستية ..



لم نبرأ منه حتي يومنا هذا ..



بل لا يبدو قي الأفق أن الأحفاد سينجون من براثنة قريبا .



العالم كله ( شرقة و غربه ) يرانا علي حقيقتنا ..شعب مقهور يئن ..مبتلي بالديكتاتورية ..



متخلف ..



إلا نحن ..



فقد إعتادنا علي الحكم الفردى في دولة توتالية ..



عسكرية التوجهات ..



و قوانين طواريء مستمرة ..



و جباية مج ......





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