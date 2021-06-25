موقع رياضي يكشف عن النادي الأوفر حظاً للفوز بكابتن ريال مدريد سيرخيو راموس

2021/06/25 | 09:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكر موقع "غول" الرياضي أن عدة أندية كبرى ترغب في الحصول على خدمات قائد ريال مدريد السابق، النجم الإسباني سيرخيو راموس، مشيرا إلى نادي باريس سان جيرمان قد أجرى اتصالات أولية مع "الكابيتانو".

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ونقل الموقع عن مصادر خاصة به أن فريقين من الدوري الإنكليزي الممتاز وفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يرغبون في الحصول على خدمات المدافع الإسباني، البالغ من العمر 36 عاما، مشيرا إلى أن الأخير يرغب في اللعب لصالح ناد ينافس في دوري أبطال أوروبا وأن لا تقل مدة عقده عن عامين.

وأوضحت المصادر أن باريس سان جيرمان أجرى اتصالات مع سيرخيو راموس مع احتدام السباق للتعاقد مع قائد ريال مدريد السابق رغم عدم تقديم أي عرض رسمي له حتى الآن.

وأصبح راموس متاحا بالمجان بعد أن انتهى عقده مع ريال مدريد هذا الصيف عقب لعبه لصالح "الفريق الملكي" لمدة 16 موسما حقق خلالها العديد من الألقاب من أبرزها الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن رغبة مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي في التعاقد مع راموس، لافتة إلى أن أربعة أندية إيطالية قد أبدت كذلك رغبة قوية في ضمه إلى صفوفها، وهي ميلان وروما ويوفنتوس وإنترميلان.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان يبدو هو المرشح الأوفر حظًا بالتعاقدمع قائد منتخب إسبانيا السابق، لاسيما مع وجود رغبة قوية من المدرب الأرجنيتني، مارويسيو بوكتينيو والنجم البرازيلي، نيمار، بجلبه إلى "حديقة الأمراء" في باريس.

وكان راموس قد رفض الحديث عن وجهته القادمة في مؤتمره الوداعي الذي أعلن فيه رحيله عن "الميرنغي"، قائلا:" لم أكن أفكر في أي فريق آخر، ولكن منذ شهر يناير تلقيت بعض المكالمات، ووقتها لم تكن لدي النية في الرحيل عن ريال مدريد، ولكني سأبحث الآن عن خيار جيد آخر".

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