فصيلان مسلحان يمتنعان عن المشاركة في استعراض الحشد المرتقب

2021/06/25 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر امني، الجمعة، عن انسحاب "فصيلين بارزين" من استعراض قوات الحشد الشعبي المرتقب.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن مصدر خاص لها تابعها NRT عربية، (25 حزيران 2021)، ان "لواء أنصار المرجعية وفرقة الإمام علي، انسحبا من الاستعراض الخاص بالحشد الشعبي يوم السبت المقبل"، موضحا ان "الانسحاب جاء على خلفية قرار اتخذه حشد المرجعية المقرب من المرجع الديني الاعلى علي السيستاني بعدم المشاركة في الاستعراض".

وقبل ايام، افاد مصدر في الحشد الشعبي، ان "الاستعراض سيكون نهاية الشهر الحالي، ولن تحضره أطراف أو مؤسسات غير الحشد"، لافتا الى انه "سيذهب من بغداد إلى محافظة ديالى لتقديم أعداد قواته، وآلياته، ومعداته، وأسلحته الجديدة في معسكر أشرف".

ومعسكر أشرف هو مخيم كانت تقيم فيه جماعة "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة منذ ثمانينيات القرن الماضي بدعم من حكومة صدام حسين، قبل أن يغادره آخر فرد منها في عام 2013.

واضاف، ان "أكثر من 20 ألف مقاتل سيشتركون في استعراض الحشد، بالإضافة إلى آليات مدرعة جديدة أضيفت إلى آلياته وطائرات مسيرة".

ويتكون حشد المرجعية، أو حشد العتبات (نسبة للعتبات المقدسة) من 4 فصائل، وهي: فرقة "الإمام علي القتالية"، وفرقة "العباس القتالية"، ولواء "علي الأكبر"، ولواء "أنصار المرجعية".

ويذكر أن الحشد الشعبي تأسس في يونيو 2014 بعد سيطرة عناصر "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ولعب دورا كبيرا في مساعدة القوات الامنية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون مصوت عليه في مجلس النواب.

وفي الأيام الأخيرة، دخل الحشد الشعبي في توتر مع الحكومة، على خلفية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح.

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