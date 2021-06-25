2021/06/25 | 09:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بددت دراسة أميركية حديثة، الشكوك بشأن ما إذا كانت علاجات الأجسام المضادة تحتفظ بفاعليتها مع ظهور متغيرات فيروسية جديدة مثيرة للقلق.وأكدت الدراسة التي أشرف عليها باحثون من كلية الطب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تحسم جدل فاعلية الأجسام المضادة ضد متغيرات كورونا المركز الخبري الوطني.

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