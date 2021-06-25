الشيوخ الأميركي يرجئ إلغاء تفويض حرب العراق

2021/06/25 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أجّل مجلس الشيوخ الأميركي التصويت على إلغاء تفويض الحرب في العراق إلى يوليو (تموز) المقبل؛ إذ وافقت القيادات الديمقراطية على طلب بعض الجمهوريين تأجيل التصويت بانتظار عقد إحاطات سرية تجمعهم […]

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