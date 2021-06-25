صناعة الإنسان الفاني - سعود سالم

2021/06/25 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٥-;-٠-;- - صناعة الإنسان الفانيحاصر "الإيجيجي" قصر "الإيكور" و"إنليل" غافل، غير أن "كلكال" كان يقظا، فأغلق الأبواب وأحكم الرتاج وراح يراقب البوابة، ثم قام بإيقاظ "نوسكو" وراحا ينصتان لضجيج "الإيجيجي"، ثم مضى "نوسكو" وأيقظ سيده إنليل وجعله يقوم من فراشه، وقال له : " يا سيدي إن بيتك محاصر، والتمرد صار عند بابك"، فأمر إنليل بجلب الأسلحة إلى مقره، ثم أرسل في طلب آلهة ......





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