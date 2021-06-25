الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في السودان وموقف الحزب الشيوعي السوداني - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/06/25 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد تطور نشاط الانسان الاقتصادي وصولا الى الصناعة الحديثة على مر التاريخ.



وتشكل الصناعة عدة عمليات لتحويل المواد الخام الى منتجات نهائية تسهم في توفير حاجات الناس , حيث تأثرت الصناعة بشكل عام بالتطورات التي طرأت على الحياة البشرية اذ حدثت تزامنا مع تطور مراحل البيئة الاقتصادية المؤثرة على نمو المجتمعات وازدهارها .اما الصناعات التحويلية ( Manufacturing) ، فهي عمليات تعتمد على القدرة البشرية و ......





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