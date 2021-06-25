اميركا تجيز الاستخدام الطارئ لعقار جديد لعلاج كورونا

2021/06/25 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اجازت إدارة الغذاء والدواء الاميركية الاستخدام الطارئ لعقار / اكتيمرا / لعلاج مرضى كوفيد-19 البالغين والاطفال في المستشفيات.وقالت الادارة في بيان :" ان العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون /الكورتيكوستيرويدات/ ويحتاجون إلى دعم بالاوكسجين او اجهزة تنفس صناعي او اكسدة غشائية خارج الجسم"، مبينة انه : غير مرخص به خارج المستشفيات .واوضحت :" ان ترخيص الاستخدام الطارئ يستند الى نتائج اربع دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة، قيمت فاعلية العقار لدى اكثر من 5500 مريض بالمستشفيات.وان التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي".واجازت ادارة الغذاء والدواء في العام الماضي استخدام عقار / ريمديسفير/ المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة /جلياد ساينسز / لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19 بالمستشفيات./انتهى3

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