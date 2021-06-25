للمرة الثانية خلال شهر.. العثور على اكثر من 700 قبر مجهول بمدرسة كاثوليكية سابقة في كندا

2021/06/25 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عثر على 751 قبرا مجهولا في موقع مدرسة داخلية كاثوليكية سابقة، بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية .وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو / حسب رويترز / إن نبأ الكشف الجديد في مدرسة / ماريفال إنديان ريزيدنشيال/ الواقعة على بعد 140 كيلومترا من ريجينا عاصمة المقاطعة ..أحزنه للغاية.وأضاف قائلا للسكان الأصليين إن : الأذى والصدمة التي تشعرون بها تتحملها كندا بأكملها.من جهته، قال قائد الشرطة للصحفيين إنه لم يتضح عدد رفات الأطفال، مضيفا أن الكنيسة التي كانت تدير المدرسة أزالت شواهد القبور.يشار إلى أنه عثر في أواخر ايار الماضي على مقبرة جماعية واسعة للأطفال، غربي كندا، في اكتشاف يعيد إلى الأذهان ما كابده السكان الأصليون في البلاد، عندما كان الصغار يتعرضون للإبعاد قسرا عن عائلاتهم، حتى ينسوا ثقافتهم الأم.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية، فإنه عثر على رفات 215 طفلا، بينهم صغار لم يتجاوزوا 3 أعوام من أعمارهم عندما فارقوا الحياة.وعثر على رفات الأطفال داخل مدرسة داخلية، كانت تجبرُ الصغار على الإقامة فيها بعيدا عن العائلات، في منطقة "كولومبيا البريطانية"، أقصى غربي البلاد.يشار إلى أن نظام التعليم الداخلي الذي كان متبعا في الفترة من 1831 إلى 1996، تضمن نقل نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين من عائلاتهم وإحضارهم إلى مدارس كاثوليكية داخلية تدار بالوكالة عن الحكومة الاتحادية.وهذه المدرسة التي عُثر فيها على المقبرة، فتحت أبوابها بدءا من 1890 من أجل استقبال أطفال السكان الأصليين، واستمرت حتى سبعينات القرن الماضي./انتهى3

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