2021/06/25 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةتستذكر نقابة الفنانين أهمية الراحل بلاسم محمد أكاديمياً ومهنياً، في التشكيل العراقي والعربي والعالمي، من خلال حفل يقام في الخامسة من مساء غد السبت ، على قاعة الفن التشكيلي في مبنى النقابة، تحت عنوان (أنا هنا..بلاسم).وقال نقيب الفنانين جبار جودي العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النقابة آثر أن يكون الحفل فخماً يليق بذكراه"، مؤكداً أن "الحفل يضم معرضاً بسبع وعشرين لوحة من أعمال بلاسم محمد، من ضمنها آخر لوحة رسمها".وتابع: "كما سيتضمن الحفل عقد ندوة ثقافية تستعرض منجزاته يحاضر فيها، أنا والفنانون عبد الرحيم ياسر وحسام عبد المحسن وفاضل وتوت وحامد المالكي".وكانت كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد، قد شيعت جثمان الفنان بلاسم محمد، صباح الأحد 11 نيسان الماضي، بحضور وزيري الثقافة والتعليم العالي حسن ناظم ونبيل عبد الصاحب، ورئيس جامعة بغداد ونقيب الفنانين جبار جودي العبودي ،ومدير عام الفنون التشكيلية علي عويد ،وجمع من الأساتذة الجامعيين والفنانين، على أنغام الجوق العسكري رسمياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل تأبيني لاستذكار الفنان بلاسم محمد يوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل تأبيني لاستذكار الفنان بلاسم محمد يوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).