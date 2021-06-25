2021/06/25 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تعاطى نحو 275 مليون شخص المخدرات حول العالم العام الماضي، بينما عانى 36 مليون شخص من مضاعفات تعاطي المخدرات، وفقا لتقرير المخدرات العالمي الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير دولي: ارتفاع نسب تعاطي الحشيش خلال جائحة كورونا المركز الخبري الوطني.

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