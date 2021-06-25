2021/06/25 | 09:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تعرضت نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية، إلى هجوم عنيف قبيل فجر الجمعة، أسفر عن سقوط ضحايا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مراسل "ناس"، (25 حزيران 2021)، إن عناصر من تنظيم "داعش" استهدفوا النقطة بمهاجمة الكاميرا الحرارية أولاً ثم تراجعوا بعد أنّ ردت عليهم قوات الشرطة الاتحادية، لكنهم عادوا الهجوم بعد قليل.

وأضاف، أنّ التنظيم دفع بعدد أكبر من عناصره في الهجوم الثاني، لتندلع اشتباكات مع قوات الشرطة استمرت لنصف ساعة قبل أنّ يهرب عناصر "داعش" إلى جهة مجهولة.

وبيّن، أنّ الهجوم أسفر عن مقتل 5 من شرطة الفرقة الخامسة وإصابة 3 آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلة دامية في نقطة تفتيش: حصيلة معركة ’النصف ساعة’ جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليلة دامية في نقطة تفتيش: حصيلة معركة ’النصف ساعة’ جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).