2021/06/25 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الجمعة، احدث حصيلة لجائحة كورونا في الاقليم.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحدث حصيلة لجائحة كورونا بكردستان العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث حصيلة لجائحة كورونا بكردستان العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث حصيلة لجائحة كورونا بكردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).