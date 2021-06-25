جرحى في اشتباكات 'دامية' بين القوات الأمنية وداعش في كركوك

2021/06/25 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر أمني، الجمعة ، بمهاجمة عناصر داعش نقطة تفتيش جنوبي كركوك، اسفر بحياة 5 من عناصر قوات الشرطة الاتحادية.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (25 حزيران 2021)، ان "عناصر داعش هاجموا نقطة تفتيش تابعة للفوج الثاني ضمن اللواء 20، ليل ال قرب قرية شبيجة التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".

واضاف، ان "اشتباكا مسلحا جرى بين الطرفين، وأودى بحياة 5 من عناصر الشرطة الاتحادية وإعطاب عجلة نوع (همر) نتيجة عبوة ناسفة وصاروخ قاذفة"، مشيرا الى ان "الجثث نقلت الى دائرة الطب العدلي".

N.A

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