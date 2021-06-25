2021/06/25 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني افادت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على متهمين بالقتل والسرقة في المحافظة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قسم شرطة قضاء الشطرة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالقتل والسرقة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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