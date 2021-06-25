كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود

2021/06/25 | 10:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العالم دول ومناطق، اختفى "كورونا"

المستجد منها تماما، ولم يعد له وجود

فيها، كأنه كان ولم يكن، ربما لأنها

صغيرة مساحة وبالسكان، إلا أنها خلت من

شره وتوابعه عليها، وأصبحت مقصدا لمن

يرغب بقضاء عطلة بع

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