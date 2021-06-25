2021/06/25 | 10:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث للقوات المسلحة التابعة

لجماعة "أنصار الله"، -الحوثيين- العميد

يحيى سريع، إن ضباطا سعوديين وآخرين من

القوات اليمنية قتلوا بعملية عسكرية

واسعة ونوعية على معسكر تدريب في محافظة

حضرموت قبل أيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة أكثر من 60 سعودياً بينهم ضباط بقصف مسّير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة أكثر من 60 سعودياً بينهم ضباط بقصف مسّير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).