الدفاع المدني تخمد حريقا داخل مخازن ومحلات لتجارة الإطارات جنوب شرق بغداد

2021/06/25 | 10:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، من السيطرة واخماد حريق اندلع، مساء الخميس، داخل بناية متعددة الطوابق متخذة مخازن ومحلات لتجارة الإطارات في منطقة الكرادة مجمع مشن جنوب شرق بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “طوقت وعزلت النيران واستعانة بعجلة السلم لتعجيل السيطرة واخماد النيران لتنفيذ …

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