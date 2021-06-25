إدارة الدواء الامريكية ترخص علاجًا لكورونا استخدمه العراق منذ العام الماضي

2021/06/25 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أنها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار “أكتيمرا” لعلاج مرضى كورونا البالغين والأطفال في المستشفيات، وتم إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لشركة “جينينتيك” وهي وحدة تابعة لشركة “روش” القابضة، وهو علاج شرعت وزارة الصحة العراقية باستخدامه منذ العام الماضي 2020 ووصلت وجبات كبيرة منه في تموز 2020.وقالت إدارة […]

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