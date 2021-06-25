تركمان كركوك: الاتحاد الوطني الكوردستاني خيمة الجميع

2021/06/25 | 10:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سنان قصاب مسؤول الملف التركماني في مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني هو حزب الجميع وخاصة أهل كركوك ونحن كتركمان كركوك نفتخر ان يكون انتمانا للاتحاد الوطني.

وقال قصاب في تصريح لـ PUKmedia ان وجود التركمان في كركوك مرتبط بوجود الاتحاد الوطني في المنطقة، لأن الاتحاد الوطني دافع وما يزال يدافع عن حقوق الأقليات بكافة شرائحه وأصنافه وبالأخص التركمان.

وأضاف، كان الرئيس مام جلال دائما يؤكد على مشاركة تركمان كركوك في العملية السياسية، وانه كان يقول: التركمان اخواننا ولهم حقوقهم مثلنا وبالأخص في كركوك ونحن كتركمان كركوك نعتبر الاتحاد الوطني هو حزبنا ومستعدون للتضحية من أجله ومن أجل كوردستان وكركوك أيضا.

PUKmedia/ عمر اواره

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