استشهاد خمسة عناصر للشرطة الاتحادية بهجوم لعصابات داعش جنوب كركوك

2021/06/25 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصدر امني، عن استشهاد خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية جنوب كركوك .

وقال المصدر ان عصابات داعش الارهابي تعرضت على نقطة تابعة الى الفوج الثاني ضمن اللواء العشرين التابع الى الفرقة الخامسة شرطه اتحادية، بنيران مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وبعدما تمت مشاهدتهم من قبل النقطة تم اطلاق اربع قنابر هاون، حيث لاذوا بالفرار.

وأضاف المصدر بعد نصف ساعة تقريبا عادت العصابات الارهابية وتعرضت على نفس النقطة، وادى التعرض الى استشهاد خمسة منتسبين من افراد النقطة واحتراق عجلة نوع (همر) بالقرب من قرية شبيجة سعود الواقعة غرب قضاء داقوق جنوب كركوك.

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