نفوق 100 رأس من المواشي بقصف تركي لأرزاق المدنيين بدهوك

2021/06/25 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

قصفت طائرات حربية تركية، اليوم الجمعة، مشروعا لتربية المواشي في قضاء آميدي بمحافظة دهوك.وقال مصدر محلي، لـ(بغداد اليوم)، إن "طائرات حربية تركية قصفت مشروعا لتربية المواشي في قرية ديرش التابعة لقضاء آميدي بمحافظة دهوك".واضاف المصدر، ان "القصف اسفر عن نفوق اكثر من 100 رأس من المواشي والحاق اضرار مادية بالمشروع تقدر بـ80 مليون دينار عراقي".

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