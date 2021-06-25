هل فكرت لماذا يختلف مذاق بيبسي وكوكاكولا.. حقائق غذائية مثيرة

2021/06/25 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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هل فكرت يوماً ما السبب في الفرق بين طعم بيبسي وكوكاكولا أو شعرت عند شرب ماونتن ديو أن بها برتقال، هل تحتار في مكان زرع التوت وصادفت معلومة عن نموه في المستنقعات؟

نقدم لك في هذا المقال حقائق مثيرة للاهتمام متنوعة ومختلفة سوف تنال إعجابك

حقائق مثيرة للاهتمامالفرق الوحيد بين بيبسي وكوكاكولا هو أن بيبسي مصنوع من حامض الستريك بينما كوكاكولا ليست مصنوعة من حامض الستريك،ربما هذا ما يفسر سبب شهرة البيبسي بمذاق أكثر حمضية ، مقارنة بمذاق كوكاكولا الأكثر رقة ؟؟ماونتن ديو هو عصير برتقال إلى حد كبير، عصير البرتقال هو أحد مكونات ماونتن ديو الرئيسية الثلاثة ، إلى جانب المياه الغازية وشراب الذرة عالي الفركتوز.ينمو التوت البري في المستنقعات وليس على الأشجار، تتم زراعة أكثر من 50٪ من التوت البري في العالم في ولاية ويسكونسن.وينمو الهليون مباشرة خارج الأرض، جميع الأصناف: أخضر ، أبيض ، بنفسجي.المادة اللزجة البيضاء التي تخرج من السلمون المطبوخ ليست دهون إنها بروتين، من السهل الخلط بين المعجون الأبيض الرغوي على أنه دهون لكنه في الواقع بروتين غير ضار يسمى الألبومين.الدجاج يتفق الخبراء على أنك لا تحتاج عادة لغسل الدجاج قبل طهيه، في الواقع كل شخص تحدثنا إليه - بما في ذلك ممثل وزارة الزراعة الأمريكية وخبراء الجراثيم لم يشجع أحد على هذه الممارسة في تنظيف الدجاج، كثير من الناس يفعلون ذلك ولكن يمكن أن يكون ضارًا أكثر من كونه مفيدًا.من بين جميع المشروبات الكحولية الشعبية ، النبيذ الأحمر يجعلك تشعر بالنعاس، هذا وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية والتي استطلعت آراء 29000 شخص حول شعورهم (نشيطًا ، مرتاحًا ، مثيرًا ، واثقًا ، متعبًا ، عدوانيًا ، مريضًا ، مضطربًا ، دامعة) بعد شرب أنواع مختلفة من الكحول.حشوة Kit Kats مصنوعة من Kit Kats المكسور، يتم إعادة استخدام Kit Kats التي تتلف أثناء الإنتاج لتكون داخل Kit Kats المستقبلية.مذاق الشوكولاتة الأوروبية أفضل عمومًا لأنه يشترط بموجب القانون أن تحتوي على نسبة أعلى من دهون الحليب وجوامد الحليب الجافة، تتطلب الشوكولاتة الأوروبية ما لا يقل عن 14٪ مواد صلبة من الحليب الجاف.في الولايات المتحدة ، الحد الأدنى هو 12٪.



كما أن الشوكولاتة الأوروبية أغنى قليلاً لأنها يجب أن تحتوي على نسبة 3.5٪ من دهون الحليب على الأقل.



في الولايات المتحدة ، الحد الأدنى هو 3.39٪.تحصل شوكولاتة هيرشي على مذاقها الفريد من حمض الزبد - وهو حمض يجعل الشوكولاتة تدوم لفترة أطول على الرفوف ولكنه يمنحها نكهة "منعشة" يجدها العديد من الأوروبيين غير صالحة تمامًا.حقائق مذهلةيمكن تخزين الزبدة خارج الثلاجة لمدة تصل إلى عشرة أيام، على الرغم من الرأي الشائع بأنه يجب تخزين الزبدة في الثلاجة فإن العديد من السلطات الصحية تقول في الواقع إنه من الجيد تمامًا تخزينها على طاولة المطبخ طالما أن درجة حرارة الغرفة لا تقل عن 68 درجة فهرنهايت.تحتوي بذور الثمار ذات النواة على السيانيد القاتل، وهذا يشمل بذور كل شيء من المشمش والكرز والخوخ إلى الخوخ والمانجو والنكتارين.



يجب أن تتجنب أكلها ويجب أن تتجنب أكلها مطحون.البسكويت الذي يستمتع به كوكي مونستر في عالم سمسم هي في الواقع كعكات أرز مطلية، هذا لأنه إذا استخدم المنتجون كوكيز الحقيقية ، فقد يكون الزيت من مكوناتها قد أتلف الدمى وفقًا لـ Sesame Street Unpaved.تأتي كلمة "كوكي" من الكلمة الهولندية "koekje" وتعني كعكة صغيرة، تم استيراد الكلمة إلى جانب ملفات تعريف الارتباط ، من قبل المستوطنين الهولنديين إلى أمريكا الشمالية. تحتوي جبنة البارميزان على كمية ضئيلة تقريبًا من اللاكتوز، تحتوي حصة جبن البارميزان على أقل من 1 جرام من اللاكتوز لكل حصة ، مما يجعلها خالية من اللاكتوز حسب بعض الحسابات.إذا كبرت عى تناول Hershey"s فهناك فرصة كبيرة لأنك لم تلاحظ أبدًا النكهة التي يجدها العديد من الأشخاص في الخارج مثيرة للاشمئزاز تمامًا.البطاطس عبارة عن ماء في الغالب، على وجه التحديد يقال إنها 80٪ ماء و 20٪ صلبة.- قبل بضع سنوات أعادت شركة Nabisco تصميم غلاف صندوق المفرقعات الحيواني الأيقوني بعد تلقي انتقادات من PETA، قبل عام 2018 عندما حدث تغيير في التصميم كانت الحيوانات الموجودة في الصندوق محاصرة.Hot Cheetos تم اختراعه بواسطة بواب يعمل في مصنع Frito-Lay وهو ريتشارد مونتانيز، وعندما خطرت له الفكرة أبلغها للمصنع، أصبح الآن مديرًا تنفيذيًا لشركة PepsiCo. شرب الحليب بعد أيام قليلة من تاريخ الاستحقاق لا بأس به، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد تكون مشكلة الذوق أكثر من كونها مشكلة تتعلق بالسلامة.



هذا فقط طالما أنك لست جزءًا من ما يعانون من نقص المناعة (كبار السن ، والنساء الحوامل ، والأطفال الصغار يندرجون في هذه الفئة) وإذا كان الحليب الخاص بك بعد أيام قليلة من تاريخ انتهاء صلاحيته. إنه لأمر جيد تمامًا أن تشرب كوبًا من الماء الذي تُرك طوال الليل، قد يكون طعمه غريبًا ولكن الماء نفسه لا يحتوي على مكونات تجعله يفسد.هل تعرف تلك الليفة التي استخدمتها في الاستحمام؟ هم في الواقع نمت في القرع، لم يتم تصنيعها في مصانع كبيرة لصنع اللوف أو قطفها من البحر.



اللوف كلها طبيعية.الرئيس جون ادامز الذي عاش حتى 90 عاما، يشرب حوالي ربع لتر من عصير التفاح كل صباح وكتب في مذكراته: "أواصل ممارستي لشرب Jill of Cyder في الصباح ولا أمرض، أشرب من عصير التفاح حوالي أربع أونصات أو ربع باينت".البقع البيضاء على قطعة قديمة من الشوكولاتة هي مجرد أزهار دهنية وليست عفن، قد تبدو الشوكولاتة هشة قليلاً وقد تكون مغطاة ببقع بيضاء، لكن لا تقلق تحدث هذه الأفلام البيضاء عندما تنفصل دهون زبدة الكاكاو عن الكاكاو.يجب غسل جميع الفواكه والخضروات قبل الأكل، يجب شطف جميع منتجاتك جيدًا قبل طهيها، ما لم يتم تمييزها على أنها مغسولة مسبقًا. الحليب يساعدك على تناول الأطعمة الغنية بالتوابل دون مشاكل بالمعدة لأن الكابسيسين (مركب في الفلفل الحار) قابل للذوبان في الدهون، شيء آخر يجب ملاحظته هو أن الكابسيسين غير قابل للذوبان في الماء، مما يعني أن شرب الماء لن يساعد كثيرًا في تغطية فمك بأي شيء دهني مثل الحليب أو الآيس كريم أو حتى زيت الزيتون.

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