2021/06/25 | 10:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين: بطاقات الماستر كارد سوف توزع على منتسبي الدفاع في وحداتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/25 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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