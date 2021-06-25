اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية في ذي قار وواسط .
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها”.
ودعا المنتسبين الى “عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال الماستر كارد الى المنتسبين”.
التالي
منذ 55 دقيقة
العشرات يتظاهرون في المتنبي لتحويل أصحاب الشهادات من الملاك العسكري إلى المدني
منذ 13 ساعة
الصحة تحذر من موجة ثالثة لـ كورونا أشد من السابقتين
منذ 14 ساعة
الكمارك تحبط محاولة تهريب 6 شاحنات مخالفة
منذ 18 ساعة
الصحة تسجل 6093 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 18 ساعة
النزاهة تضبط مواد كيميائيَّة منتهية الصلاحية في واسط
منذ 18 ساعة
التربية توجه بتسليم البطاقات الامتحانية لطلبة المراحل المنتهية
منذ 20 ساعة
المفوضية تكشف اجراءاتها لمنع السلاح بالانتخابات
منذ 20 ساعة
حقوق الانسان تطالب بتأجيل امتحانات السادس الاعدادي إلى أيلول المقبل
منذ 21 ساعة
بلاسخارت تصل منزل الناشط ايهاب الوزني في كربلاء
منذ 24 ساعة
الرافدين: قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى 60 مليون دينار
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في ذي قار وواسط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في ذي قار وواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).