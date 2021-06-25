الرافدين يعلن توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في ذي قار وواسط

2021/06/25 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية في ذي قار وواسط .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها”.

ودعا المنتسبين الى “عدم مراجعة فروع المصرف وان اللجان المختصة مهمتها ايصال الماستر كارد الى المنتسبين”.

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