يونادم كنا : القمة الثلاثية في بغداد ..تاكيد جديد على المصالح المشتركة وتعزيزها

2021/06/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتبر النائب المسيحي يونادم كنا استضافة العراق للقمة الثلاثية التي تضمه والاردن ومصر دعما عربيا جديدا له.وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : القمة الثلاثية في بغداد ..تاكيد جديد على المصالح المشتركة وتعزيزها واستكمال للقمتين السابقتين في عمان والقاهرة".واضاف كنا :" بالرغم من عدم الاعلان عن جدول الاعمال لحد الان ، لكن بتقديري ، فان المطروح سابقا سيتكرر ويتم التأكيد عليه من المصالح المشتركة، التبادل التجاري وامن الحدود والربط الكهربائي وغيرها ".وبخصوص امكانية دعوة سوريا للانضمام الى الدول الثلاث ، قال :" الامر يعد مبكرا بسبب الضغط الدولي ".ومن المقرر ان تستضيف بغداد الاحد المقبل قمة ثلاثية تضم العراق والاردن ومصر ./انتهى3

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