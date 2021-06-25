2021/06/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شبّ حريق في مركز للتدريب على أحد الفنون القتالية في الصين / ووشو/ ، اليوم الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 18 شخصا.وذكرت صحيفة / بكين يوث ديلي/ في تقرير :" ان معظم الضحايا اطفال كانوا يقيمون في المركز ".واوضحت ان: معظم الضحايا طلبة تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و16 عاما، كانوا يقيمون في الطابق الثاني بالمركز.يذكر انه في 13 من حزيران، لقي 25 حتفهم وأصيب 138 في انفجار أنبوب للغاز بإقليم / هوبي/./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 18 شخصا معظمهم اطفال في حريق بصالة رياضية في الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 18 شخصا معظمهم اطفال في حريق بصالة رياضية في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).