إستقرار نسبي بأسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية

2021/06/25 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة، استقراراً نسبياً في الأسواق المحلية.وجاءت الأسعار اليوم، على النحو الآتي: بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.شراء الدولار 146.500 […]

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