حريق يلتهم ’مول أربيل’ ويخلف أضراراً فادحة (صور)

2021/06/25 | 10:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، الجمعة، اندلاع حريق هائل في مبنى "أربيل مول".

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وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 حزيران 2021)، إن "حريقاً كبيراً اندلع في الساعة الخامسة صباحاً، في مبنى (أربيل مول)".

وأضاف البيان أن "9 فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي الحق أضراراً فادحة في المحال التجارية داخل المول".

فيما قال مراسل "ناس كورد"، إنّ 15 محلاً على الأقل تضررت جراء الحريق 90 منها دمرت بشكل كامل.

وأوضح، أنّ الحريق وقع في الطوابق الثلاثة داخل مبنى "المول".

ويخلو المبنى من نظام استشعار ومكافحة الحرائق ومتطلبات السلامة، وفق أصحاب محال تجارية تحدثوا إلى مراسل "ناس كورد".

وقال أحدهم، إنّ "حجم الخسائر تقدر بمليوني دولار".

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