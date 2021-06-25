ماكنزي: سنرد في الوقت المناسب

2021/06/25 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت القيادة المركزية الأمريكية عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في العراق.

واعرب الجنرال فرانك ماكنزي عن مخاوفه من لجوء بعض الجماعات المسلحة في العراق إلى استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات ضد القواعد العسكرية في حين اكد ان القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة ضمن جهود محاربة الإرهاب، وأشار قائد القيادة المركزية الامريكية الى ان الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يهدف أيضا لردع سلوك وانشطة ايران وحماية الحلفاء.

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