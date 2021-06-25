مصدر حكومي: الأسبوع المقبل انعقاد قمة قادة العراق ومصر والأردن في بغداد

2021/06/25 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر حكومي عراقي، عن موعد انعقاد القمة الثلاثية بين قادة العراق ومصر والاردن في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إنه تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لانعقاد القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء ومسؤولين وقادة دول العراق والأردن ومصر، مضيفاً أن القمة ستنعقد في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وستناقش الأوضاع الاقتصادية والتجارية وتحقيق التوازن بين الدول الثلاث.

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.



وكانت القمة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها الأردن في نيسان، وحادث تصادم قطارين في مصر في آذار.

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