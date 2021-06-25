العراق يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بدء من هذا الموعد

2021/06/25 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة اعتبارا من اليوم في عموم البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 حزيران 2021)، عن "تسجيل 3 محافظات درجة حرارة 50 مئوية اليوم الجمعة"، موضحا ان "الطقس سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".

وأضاف البيان، ان "الطقس ليوم السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة تكوم مقاربة لليوم الذي قبله، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) كم".

واشار الى ان "الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".

N.A

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