2021/06/25 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز الشرطة في محافظة ديالى، القبض على 22 مطلوبا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز ودوريات من اقسام شرطة وافواج طوارئ ديالى بالاشتراك مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من القاء القبض على 22 مطلوبا بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة خفيفة وادوات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 22 مطلوبا بحوزتهم مخدرات وأسلحة في ديالى first appeared on النور نيوز.

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