كورونا في البرازيل.. تسجيل أكثر 73 إصابة جديدة

2021/06/25 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 73602 إصابة جديدة و2032 حالة وفاة بفيروس كورونا.وذكرت الصحة البرازيلية في لها، ان حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 73602، مقابل 115228 الأربعاء، ما كان يمثل رقما قياسياً، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 18.243 مليون حالة.وبينت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا في البرازيل..



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