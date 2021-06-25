2021/06/25 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مصرف الرافدين، توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في وحداتهم العسكرية في ذي قار وواسط.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم توزيع الماستر كارد على المنتسبين عبر اللجان الجوالة التي تم تشكيلها”.ودعا المصرف، المنتسبين الى “عدم مراجعة فروع المصرف”، لافتا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يوزع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في ذي قار وواسط first appeared on النور نيوز.

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