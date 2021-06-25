استشهاد خمسة من افراد الشرطة الاتحادية جنوبي كركوك

2021/06/25 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الجمعة، باستشهاد خمسة

من افراد الشرطة الاتحادية بانفجار

عبوة ناسفة جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر ان"عبوة ناسفة انفجرت

مستهدفة عجلة نوع همر للشرطة الاتحادية

في وادي الشاي بقضاء داقوق

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