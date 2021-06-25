الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. السخونة تدشن اعمالها في العراق

2021/06/25 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة اعتباراً من اليوم الجمعة.

وكانت الهيأة قد أعلنت في وقت سابق عن “تسجيل ثلاث محافظات درجة حرارة 50 مئوية اليوم الجمعة.

وأشار البيان الى أن “الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) كم”.

وأضاف أن “الطقس ليوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) كم”، لافتاً الى أن “الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم”.

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