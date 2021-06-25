كم بلغت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية؟

2021/06/25 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.

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